SP leader: అన్నా..... చింపేశావ్, బార్ గర్ల్స్ తో పొలిటికల్ లీడర్ రింగరింగ, కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ (వీడియో) !

లక్నో/ ఉత్తరప్రదేశ్: కోవిడ్ నియమాలు గాలికి వదిలేసిన ఓ పార్టీ నాయకుడు ఆయన కుమార్తె పెళ్లి ఢామ్ డామ్ అంటూ చేశాడు. ఇదే పెళ్లిలో అందరిని ఉత్తేజపరచడానికి బార్ గర్ల్స్ తో రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ లు, మ్యూజికల్ నైట్ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు. పెళ్లికి వెళ్లిన ఓ పొలిటికల్ లీడర్ స్టేజ్ మీద అర్దనగ్నంగా ఉన్న బార్ గర్ల్స్ అందం చూసి తట్టుకోలేకపోయాడు. ఒక్కసారిగా ఎగిరి స్టేజ్ మీదకు జంప్ చేసిన ఆ పొలిటికల్ లీడర్స్ ప్రభుదేవ రైంజ్ లో రెచ్చిపోయి డ్యాన్స్ చెయ్యడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. స్టేజ్ మీద ఏమిటి ఈ రామయణం అంటూ స్థానికులు అభ్యంతరం చెప్పడానికి ప్రయత్నించడంతో ఆ పొలిటిక్ లీడర్ మద్దతు దారులు వారిని కుర్చీలతో కొట్టి వాళ్ల ప్రతాపం చూపించారు. పొలిటికల్ లీడర్, బార్ గర్ల్స్ రికార్డింగ్ షో వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఆ పొలిటికల్ పోటుగాడితో పాటు పెళ్లి చేసిన పెద్దల మీద కేసులు నమోదు కావడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

SP leader: A First Information Report (FIR) was lodged against Samajwadi party leader Shailendra Yadav after he was found dancing and partying in violation of Coronavirus guidelines in Gorakhpur, Uttar Pradesh.