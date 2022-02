Statue of Equality: రాహుల్ గాంధీ వంతు: చైనా విగ్రహాన్ని మోడీ ఆవిష్కరించడమా?

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: హైదరాబాద్ శివార్లలోని ముచ్చింతల్‌లో గల త్రిదండి చినజీయర్ స్వామి ఆశ్రమంలో నిర్మించిన రామానుజాచార్యులవారి సమతామూర్తి విగ్రహాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆవిష్కరించడం పట్ల చెలరేగుతోన్న దుమారం తగ్గట్లేదు. రోజుకో కొత్త విమర్శలు వెలువడుతున్నాయి. ఇదివరకు తెలంగాణ రాజకీయాలకు కేంద్రబిందువుగా మారిన ఈ కార్యక్రమం.. ఇప్పుడు తాజాగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా చర్చనీయాంశమౌతోంది. కర్ణాటకలోని ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోన్న హిజబ్ వివాదం కూడా దీనికి తోడు కావడం- వివాదం తీవ్రతను పెంచినట్టయింది.

టీడీపీ రాజకీయ వ్యూహకర్తగా సునీల్?: టీఆర్ఎస్ నుంచి వలస?: చంద్రబాబు వ్యూహాలపై డౌట్స్

Statue of Equality is Made in China. ‘New India’ is China-nirbhar?

English summary

Congress leader Rahul Gandhi took a swipe at PM Modi's ‘Aatmanirbhar Bharat’ by saying that New India is dependent on China as the State of Equality was made by a Chinese firm.