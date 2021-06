ఫలోంకా రాజ్: ఈ ఒక్క మామిడి పండు ధర రూ. 1000, ‘నూర్జహాన్’ ప్రత్యేక ఇదే

India

ఇండోర్: పండ్లలో రాజు అంటే ఎవరికైనా మామిడి పండే గుర్తుకు వస్తుంది. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఎక్కడ చూసినా మామిడి పండ్లే కనిపిస్తున్నాయి. సీజన్ కావడంతో ప్రజలు కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో మామిడి పండ్లు కిలో ధర రూ. 50-60 ఉంటోంది. అయితే, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ జాతికి చెందిన మామిడి పండు ఒక్కదానికే రూ. 1000 పలుకుతుండటం గమనార్మం.

The ''Noorjahan'' mango, cultivated in Madhya Pradesh's Alirajpur district, is fetching a higher price this year thanks to the good yield and sheer size of the fruit compared with the last year.