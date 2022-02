బీజేపీ కల్లబొల్లి మాటలు నమ్మకండి; కరోనా మరణాలపై యోగిని టార్గెట్ చేసిన మమతా బెనర్జీ

India

పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. బీజేపీని టార్గెట్ చేసి విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. మంగళవారం ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన మమతా బెనర్జీ బిజెపి వాగ్దానాలకు పడిపోవద్దని, వారి మాటలను నమ్మవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో సమాజ్ వాదీ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు.

UP Elections 2022: ఎస్పీ కోసం మమతాబెనర్జీ, అఖిలేష్‌తో కలిసి వర్చువల్ ర్యాలీ; బీజేపీని ఓడించాలని పిలుపు

Addressing the people of Uttar Pradesh, Mamata Banerjee appealed to the people not to fall for the BJP's promises and not to believe their words. She was asked to support the Samajwadi Party in the upcoming elections.