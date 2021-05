Vaccine: ప్రధాని, సీఎంకు షాక్, రూ. 100 కోట్లు రెఢీ, ప్రజలకు మేమే వ్యాక్సిన్ ఇస్తాం, గ్నీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారా ?

National

బెంగళూరు: భారతదేశంలో కరోనాను అరికట్టడంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలం అయ్యిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ప్రజలకు అందించడంలో కూడా ఈ ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా విఫలం అవుతున్నాయని కాంగ్రెస్ పార్టీ విరుచుకుపడుతోంది. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ప్రజలకు నేరుగా అందడానికి ఈ ప్రభుత్వాలకు చేతకాలేదని, అందుకే మేము రూ. 100 కోట్ల నిధులు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ నాయకులు అంటున్నారు. అయితే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ప్రజలకు నేరుగా అందించడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అనుమతి కావాలని, ఆ అనుమతి ఇవ్వాలంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని, సీఎంను ఇరకాటంలో పెట్టేశారు.

Vaccine: Karnataka Congress announced, it has prepared a Rs 100 cr plan to procure vaccines directly from vaccine manufactures and administer them to the people of Karnataka. Announced by DK Shivakumar and Siddaramaiah in press meet.