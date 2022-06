viral video:మెట్రోలో చంటి పిల్లతో వివాహిత.. కింద కూర్చొని, సీటివ్వని ప్యాసెంజర్స్.. వైరల్

India

స్త్రీలను గౌరవించడం సంప్రదాయం. ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్.. లేదంటే చంటి పిల్లలు ఉన్నవారికి రెస్పక్ట్ ఇవ్వాల్సిందే. ఆర్టీసీ బస్సులో కొన్ని సీట్లను వదిలేస్తారు. ట్రైన్.. మెట్రోలో అయితే నో.. అందరూ చక్కగా కూర్చొంటారు. చంటి పిల్లలు ఉన్నవారికి సీట్లేమీ ఉండవు. సో.. వారు అపసోపాలు పడాల్సిందే. లేదంటే కింద కూర్చొవాలి. అలా చేయడానికి కొందరికీ ధైర్యం ఉండదు. మరికొందరికీ తప్పదు. అలా ఓ వివాహిత మెట్రోలో కూర్చున్నారు. మిగతా వారు మాత్రం తమకు ప్రపంచంతో సంబంధ: లేదన్నట్టు ప్రవర్తించారు. దీనికి సంబంధించి ఒకరు వీడియో తీసి.. సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఇంకేముంది తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఆ వీడియోను మీరు చూడండి.

woman was carrying a baby in her arms, but not a single person bothered to give up their seat for this woman at metro.