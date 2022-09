India

కట్నాలు కానుకల వ్యవహారంలో తేడా వచ్చి పెళ్లిలో గొడవలు జరగడం చూసుంటారు కానీ, ఒక అప్పడం కోసం పెళ్లిలో వీర లెవల్లో జరిగిన ఫైటింగ్ ఎక్కడైనా చూశారా? అలా చూడలేదు అంటే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న కేరళ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఒక పెళ్ళిలో ఎక్స్ ట్రా అప్పడం కోసం జరిగిన ఫైటింగ్ చూసేయండి. ఓర్ని.. ఒక అప్పడం కోసం ఇంతలా తన్నుకుంటారా అని ఆశ్చర్య పోకుండా ఉండరు.

English summary

Extra papad created tension in marriage in alappuza kerala. A fight broke out when the groom's friends asked for papad and did not give it. A fist fight took place in a range. Now this video has become viral on social media.