India

oi-Shashidhar S

మందేస్తే అంతే సంగతులు.. అబ్బాయిలే ఆగరు.. మరీ అమ్మాయిల సంగతి ఏంటీ అని ఆలోచిస్తున్నారా..? కొందరు లేడీస్ కూడా అంతే.. నానా రచ్చ చేస్తారు. మహారాష్ట్రలో ఓ యువతి కూడా ఇలానే చేసింది. ఓలా క్యాబ్ డ్రైవర్‌కు చుక్కలు చూపించింది. ఇంతలో అక్కడికి వచ్చిన ఖాకీని కూడా వదల్లేదు. చెడుగుడు ఆడేసింది. ముగ్గురు అమ్మాయిలు.. అర్ధరాత్రి పూట బీభత్సమే చేశారు. వారికి సంబంధించి మొత్తం 11 వీడియోలు ఉండగా.. వాటిని ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేశారు. ఇంకేముంది తెగ వైరల్ అవుతుంది.

English summary

three girls were coming back from a party late at night. One of the girl pushed the driver out of the car and took control of it. When the cops arrived, she started threatening the officer