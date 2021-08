Wife: భర్త రీజనల్ మేనేజర్, రాత్రి ఇంటికి వెళ్లి చూసే సరికి, 15 ఏళ్తకు కాపురంలో ఏం జరిగిదంటే ?

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్/ చెన్నై: కుటుంబ సభ్యులు చూసి చేసిన పెళ్లితో దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్నారు. మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్న భర్త 15 సంవత్సరాల క్రితం వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్లి కాపురం పెట్టాడు. దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేసుకుంటున్నారని, ఎలాంటి సమస్యలు లేదని వారి కుటుంబ సభ్యులు అనుకున్నారు. అయితే దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చెయ్యడం లేదని, వారి మద్య సమస్యలు చాలా ఉన్నాయని ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. తాను ఇంటికి వెళ్లే సమయానికి తన భార్య ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుందని భర్త ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. భార్య అంత్యక్రియలు కూడా పూర్తి అయిపోయాయి. భార్య చనిపోయిన తరువాత తన కూతురి ఆత్మహత్యకు తన అల్లుడే కారణం అని, వివాహం జరిగిన 15 సంవత్సరాల తరువాత కట్నం కోసం తన కూతురిని వేధింపులకు గురి చెయ్యడం వలనే ఆత్మహత్య చేసుకుందని ఆరోపిస్తూ ఆమె తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చెయ్యడంతో కొత్త కథ మొదలైయ్యింది.

English summary

Wife: Police have booked a 36-year-old man for allegedly abetting suicide of his 35-year-old wife, days after the woman was found dead under mysterious circumstances at her residence in Ahmedabad.