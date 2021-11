Wife: భర్తను ఇంటి వెనుక సజీవంగా పూడ్చి పెట్టిన ఆంటీ, టెక్కీ కూతురు నిలదీస్తే మ్యాటర్ లీక్, ఏం జరిగింది !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: సంతోషంగా దంపతులు జీవిస్తున్నారని అందరూ అనుకున్నారు. దంపతుల కుమార్తె ప్రముఖ సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నది. వారం రోజుల క్రితం ఉద్యోగం పని మీద కూతురు బయట ఊరికి వెళ్లింది. దంపతులు మాత్రమే ఇంట్లో ఉంటున్నారు. కొన్ని రోజుల తరువాత ఇంటికి తిరిగి వెళ్లిన కూతురు తన తండ్రి ఎక్కడ అని తల్లిని ప్రశ్నించింది. మీ నాన్న దేవాలయాల్లో పూజలు చెయ్యడానికి వెళ్లాడని తల్లి చెప్పింది. అయితే తల్లి తీరుతో ఆమె కూతురుకి అనుమానం వచ్చింది. తన తండ్రి ఎక్కడికి వెళ్లాడు ?, ఆయన్ను ఏమి చేశావు ? అంటూ కూతురు నిలదీసింది. మీ నాన్నను ఇంటి వెనుక పెరట్లో సజీవంగా పూడ్చి పెట్టానని తల్లి చెప్పడంతో కూతురు షాక్ అయ్యింది. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇంటి వెనుక పూడ్చి పెట్టిన వ్యక్తి శవం బయటకు తియ్యడం కలకలం రేపింది. ఇంట్లో కూతురు లేని సమయంలో భర్తను అతని భార్య ఇంటి వెనుకే పూడ్చి పెట్టడం అనేక అనుమానాలకు దారితీసింది.

English summary

Wife: The body of a selfproclaimed soothsayer, Nagaraj, 59, was found in a seated position in a pit behind his house at Perumbakkam and police are investigating if he was buried alive.