International

oi-Srinivas Mittapalli

పంజ్‌షీర్‌పై కథనాలు గందరగోళం సృష్టిస్తున్నాయి. ఆఫ్గనిస్తాన్‌లోని ఆ ప్రావిన్స్‌ను విజయవంతంగా తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నామని నిన్ననే తాలిబన్లు ప్రకటించుకున్నారు. ఇంతలోనే పంజ్‌షీర్ తిరుగుబాటు దళం ఆ ప్రకటనను ఖండించింది. యుద్ధం కొనసాగుతోందని... పంజ్‌షీర్‌ లొంగిపోలేదని స్పష్టం చేసింది. తాజాగా పంజ్‌షీర్ తిరుగుబాటు దళం నుంచి మరో ప్రకటన వచ్చింది. 600 మంది తాలిబన్ ఫైటర్లను పంజ్‌షీర్ యోధులు మట్టుబెట్టారని తెలిపింది. మరో వెయ్యి పైచిలుకు మంది తాలిబన్లు లొంగిపోయారని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు పంజ్‌షీర్ తిరుగుబాటు దళ ప్రతినిధి ఫహీం దష్టి ప్రకటన చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా తెలిపింది.

English summary

Another statement came from the Panjshir resistance force. They said 600 Taliban fighters were killed. It was revealed that more than a thousand Taliban had surrendered. According to international media reports, Panjshir rebel spokesman Faheem Dashti made the announcement.