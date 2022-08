Viral Video: పెళ్లి పీటలపైనే కొట్టుకున్న వధూవరులు.. వీడియో వైరల్

International

oi-Chekkilla Srinivas

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివాహ సంప్రదాయాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. తాజాగా నేపాల్ జరిగిన వింత ఆచారానికి సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేశారు. వీడియోలో వివాహ వేడుకలో వధూవరులు తీవ్రంగా కొట్టుకున్నారు. సంప్రదాయ వివాహ దుస్తులను ధరించి మండపం వద్ద వధూవరులు కూర్చున్నారు. కొద్ది క్షణాల తర్వాత కొట్టుకున్నారు.

ఆహారం

భార్య బలవంతంగా అతనికి ఆహారం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వరుడు నవ్వుతూ కనిపించాడు. చుట్టుపక్కల వారు కూడా ఈ జంటను పూర్తి స్థాయిలో గొడవ పడకుండా ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియోకు 70 వేలకు పైగా లైక్‌లు వచ్చాయి. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు కూడా భిన్నంగా స్పందించారు.

ఏమి జరుగుతోంది?

"ఇక్కడ భూమిపై ఏమి జరుగుతోంది?" అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.."ఇది ఒక సంప్రదాయం - అవతలి వ్యక్తికి ఎవరు వేగంగా ఆహారం ఇస్తారనే దానిపై వధువు, వరుడు మధ్య పోటీ వంటిది" మరొకరు కామెంట్ చేశారు. "జీవితకాల నిబద్ధతను ప్రారంభించడానికి ఇది ఒక మార్గం" అని ఇంకొకరు కామెంట్ చేశారు.

English summary

Wedding traditions across the world have their own unique rituals. Now, a video of one such ritual from Nepal has taken the internet by storm.