అసాధారణం: అధ్యక్షుడి ఇంట్లోకి చొరబడి కాల్పులు, హైతీ దేశాధినేత హతం, భార్యకూ బుల్లెట్లు

International

oi-Madhu Kota

ఉత్తర అమెరికా ఖండంలోని కరీబియన్ దీవుల్లో అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశమైన హైతీలో అసాధారణ రక్తపాత ఘటన చోటుచేసుకుంది. గుర్తుతెలియని దుండగులు ఏకంగా ఆ దేశాధినేతనే కాల్చి చంపారు. అధ్యక్షుడి అధికార నివాసంలో పట్టపగలు చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన యావత్ ప్రపంచాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. వివరాలివి..

జగన్‌తో పోరు ఉధృతం: ఏపీ జల దోపిడీపై 6గంటలు సమీక్ష -కృష్ణాపై కేసీఆర్ కీలక నిర్దేశం

English summary

Haitian President Jovenel Moïse was assassinated after a group of unidentified people attacked his private residence, the country’s interim prime minister said in a statement Wednesday. Moïse’s wife, First Lady Martine Moïse, is hospitalised, interim Premier Claude Joseph said. Joseph condemned what he called a “hateful, inhumane and barbaric act,” adding that Haiti’s National Police and other authorities had the situation in the Caribbean country under control.