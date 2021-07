International

వాషింగ్టన్: శిరీష బండ్ల.. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుమోగిపోతోన్న పేరు. అంతరిక్షానికి తెలుగుదనాన్ని అద్దడానికి సిద్ధపడుతోన్న మన ఏపీ అమ్మాయి. ఈ నెల 11వ తేదీన అంతరిక్ష ప్రయాణానికి సమాయాత్తమౌతోన్నారు శిరీష బండ్ల (Sirisha Bandla). ఓ చరిత్రనే సృష్టించబోతోన్నారు. మొత్తం ఆరుమంది పరిశోధకులతో కూడిన టీమ్‌లో బండ్ల శిరీష ఒకరు. టీమ్ మొత్తానికీ ఆమె ఒక్కరే మహిళ కావడం కూడా ఓ రికార్డే. స్పేస్‌లో అడుగు పెట్టడానికి రంగం సిద్ధం చేసుకుంటోన్న అపర కుబేరుడు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడు జెఫ్ బెజోస్ కంటే.. ముందే ఈ టీమ్ అంతరిక్షంలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA