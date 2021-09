International

oi-Srinivas Mittapalli

సింహాలగడ్డ పంజ్‌షీర్ తాలిబన్ల ఆధీనంలోకి వెళ్లిపోయిందా... పంజ్‌షీర్ యోధులను తాలిబన్లు చిత్తు చేశారా... ప్రస్తుతం పంజ్‌షీర్‌లో నెలకొన్న పరిస్థితేంటి... ఈ ప్రశ్నలకు కచ్చితమైన,స్పష్టమైన సమాధానాలు దొరకట్లేదు. తాలిబన్లు మాత్రం పంజ్‌షీర్‌ను జయించామని... ప్రస్తుతం ఆ ప్రావిన్స్ తమ ఆధీనంలోనే ఉందని ప్రకటించుకున్నారు. మరోవైపు ఆఫ్గనిస్తాన్ ఉపాధ్యక్షుడు అమృల్లా సలేహ్ ఆ ప్రకటనను ఖండించారు. తాలిబన్లతో పంజ్‌షీర్ తిరుగుబాటు దళం ఇంకా యుద్ధం చేస్తోందని... ‌పంజ్‌షీర్ తాలిబన్ ఆధీనంలోకి వెళ్లిందన్న వార్తల్లో నిజం లేదని అన్నారు.

English summary

Did Panjshir fall under the control of the Taliban in Afghanistan ... Did the Taliban overthrow the Panjshir warriors ... What is the current situation in Panjshir ... There are no definite answers to these questions. The Taliban claimed to have conquered Panjshir ... and now the province is under their control.