Viral Video : పోర్టులోనే మునిగిపోయిన భారీ ఓడ-కంటెయినర్ అన్ లోడ్ చేస్తుండగా...

ఈజిప్టుకు చెందిన సీ ఈగల్ అనే భారీ కార్గో నౌక టర్కీ పోర్టులో బోల్తా పడింది. టర్కీలోని ఇస్కెండరమ్ పోర్ట్‌లో సరుకును అన్ లోడ్ చేసేందుకు వచ్చిన ఈ భారీ ఓడ హఠాత్తుగా మునిగిపోయింది. కంటెయినర్ల అన్ లోడింగ్ జరుగుతుండగానే ఈ ఓడ క్రమంగా మునిగిపోతుండటంతో సిబ్బంది భయంతో పరుగులు తీశారు. ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఓడలో సిబ్బంది సైతం టెన్షన్ పడ్డారు. చివరికి ఓడ మునిగిపోతుందని గుర్తించి చివరి క్షణాల్లో సిబ్బంది మాత్రం తప్పించుకుని సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

సీ ఈగిల్ ఓడ పక్కకు ఒరుగుతూ మునిగిపోతున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.గత శనివారం ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. టర్కీలోని ఇస్కెండరమ్ పోర్ట్‌లో డాక్ చేసిన ఈ ఓడ బాక్సులను అన్‌లోడ్ చేసే ప్రక్రియ జరుగుతుండగా ఘటన జరిగినట్లు అధికారులు నిర్ధారించారు. ఈ నౌకను 1984లో నిర్మించారని స్ధానిక మీడియా తెలిపింది.

The 3120 DWT cargo ship, Sea Eagle, sailing under the Flag Of Togo, lost stability and sank on 17th September during the offloading of containers at Iskenderun Port.



However, when it rose partially above the waterline and began to lose stability, the crew left the ship safely. pic.twitter.com/Ok8kkudv6a