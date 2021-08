కాబూల్ ఎయిర్ పోర్ట్ పై రాకెట్ దాడులు .. ధృవీకరించిన వైట్ హౌస్ ; తరలింపు ప్రక్రియపై కీలక ప్రకటన !!

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. కాబూల్ విమానాశ్రయాన్ని టార్గెట్ చేసుకొని ఉగ్ర దాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇక తాజాగా కాబూల్ లోని హమీద్ కర్జాయ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్ట్ పై రాకెట్ దాడులు చోటుచేసుకున్నాయి .ఈ రాకెట్ దాడులను అమెరికా భద్రతా దళాలు సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టాయి. ఈ విషయాన్ని వైట్ హౌస్ వర్గాలు ధృవీకరించాయి.

ప్రేయసిపై అనుమానంతో పెళ్లి రద్దు ; ఆపై పెట్రోల్ పోసి, నిప్పంటించిన యువకుడి దారుణం !!

English summary

A few hours after five rockets were launched at Kabul airport on Monday, the White House confirmed the attack. The White House has revealed that operations for the evacuation of civilians at the airport are continuing on a war footing, without interruption, with only one day left for the US to withdraw its troops from Afghanistan. U.S. president Joe Biden has been notified of the rocket attack at Kabul airport, where operations are continuing, said Press Secretary Jen PSaki.