నాడు దేశ బహిష్కారం..నేడు ప్రధాని పీఠం: కాశ్మీరీ నేతకు పాకిస్తాన్ పగ్గాలు: ఎవరీ షెహబాజ్ షరీఫ్

ఇస్లామాబాద్: పొరుగుదేశం పాకిస్తాన్‌లో కొద్దిరోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కొనసాగుతూ వచ్చిన రాజకీయ సంక్షోభానికి తెర పడినట్టే. అధికారంలో ఉన్న పాకిస్తాన్ తెహ్రీక్-ఇ-ఇన్సాఫ్ పార్టీ ప్రభుత్వం కుప్పకూలింది. ప్రధానమంత్రిగా ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఉద్వాసనకు గురయ్యారు. పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానంపై నిర్వహించిన ఓటింగ్ సందర్భంగా అధికార పక్షం తన బలాన్ని నిరూపించుకోలేకపోయింది. ఈ తీర్మానానికి అనుకూలంగా 174 మంది ఓటు వేశారు. పాకిస్తాన్ నేషనల్ అసెంబ్లీ దీన్ని ఆమోదించింది.

Shehbaz Sharif, Leader of the Opposition, is being considered a frontrunner to be Pakistan's next prime minister. He is little known outside Pakistan but has a reputation domestically as an effective administrator.