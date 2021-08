వారికి కోటి రూపాయల రివార్డ్ ఇవ్వండి.. వివేకా హత్యకేసు, సీబీఐ రివార్డ్ పై ఎంపీ రఘురామ హాట్ కామెంట్స్ !!

News

oi-Dr Veena Srinivas

నిత్యం ఏదో ఒక అంశంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైసీపీ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ జగన్ ను ఇరకాటంలో పెట్టేలా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ హల్ చల్ చేస్తున్న వైసిపి రెబెల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు తాజాగా మాజీ మంత్రి వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసుపై స్పందించారు. వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో సుదీర్ఘ విచారణ సాగించిన సిబిఐ తాజాగా అనూహ్యంగా చేసిన ప్రకటనపై రఘురామకృష్ణంరాజు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

YCP rebel MP Raghuram Krishnam Raju said that those who give key information in the YS Vivekananda Reddy murder case will definitely be in mortal danger and suggested that those who provide information should be given a reward of one crore rupees. Raghurama made interesting remarks that if the CBI gives a reward of Rs 5 lakh, those who are giving evidence in the case should be given a reward of Rs 1 crore by jagan.