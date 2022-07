తొమ్మిదో తరగతి మైనర్ల ప్రేమకథ: పెద్దల మందలింపు.. ఆపై షాకింగ్ నిర్ణయం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలిసీ తెలియని వయసులో ఇద్దరు చిన్నారుల మధ్య చిగురించిన ప్రేమ వారు షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకునే దాకా వెళ్ళింది. తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఇద్దరు మైనర్ల లవ్ పెద్దలకు తెలియడంతో మందలించారు. తమ ప్రేమను పెద్దలు నిరాకరిస్తున్నారని ఏకంగా ఆ మైనర్ల జంట ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు అంటే ప్రస్తుతం పిల్లల ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉంటున్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

The love story of a ninth-class minor at a government school in Kutbullapur has become a tragedy. Minor lovers couple jumped into a Fox Sagar pond and died after being reprimanded by their parents.