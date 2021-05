Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణలో అధికార టీఆర్ఎస్‌కు మిత్రుడిగా ఉంటూనే.. కాంగ్రెస్ దాదాపు బలహీనపడిన వేళ ప్రతిపక్ష పాత్రలోనూ ఎంఐం పార్టీ రంజింపజేస్తున్నది. కీలకమైన అంశాల్లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిర్ణయాలను తూర్పారాపడుతోన్న మజ్లిస్ తాజాగా లాక్ డౌన్ పొడగింపును కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నది. కొవిడ్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో తెలంగాణలో లాక్ డౌన్ ను పొడగించే అంశమై ఆదివారం కేబినెట్ భేటీ అయిన సందర్భంగా మజ్లిస్ అధినేత, హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దాదాపు తొలిసారి తెలుగులో ట్వీట్లు చేశారు..

English summary

Ahead of the Cabinet meeting, Hyderabad MP Asaduddin Owaisi on Sunday urged the Telangana government to not extend the prevailing lockdown in the state. A lockdown, with a four-hour daily relaxation, is in force across the state since May 12. After 10 days, it was further extended till May 30. The state Cabinet will meet today to discuss if the lockdown in Telangana must be extended. In a series of tweets, the MP said data showed COVID cases were declining in the state much before the lockdown was imposed. “I must reiterate my opposition. It’s not a strategy to combat COVID-19. It APPEARS as a “hard on pandemic” strategy but all it does is destroy the lives of poor,” Owaisi tweeted.