గురువారం నుండి హోరెత్తనున్న మాయదారి మైసమ్మో పాట.!ఆషాడ బోనాల ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి.!

హైదరాబాద్ : ఈ నెల 30 వ తేదీ నుండి ప్రారంభం కానున్న ఆషాడ బోనాల ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించేలా ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తుందని రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక, మత్స్య, పాడి పరిశ్రమల అభివృద్ధి, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖల మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ వెల్లడించారు. ఈ నెల 30 వ తేదీన నిర్వహించనున్న గోల్కొండ బోనాల ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై మంత్రి శ్రీనివాస్ యాదవ్ మంగళవారం గోల్కొండ కోట వద్ద స్థానిక ఎమ్మెల్యే కౌసర్ మొహియుద్దీన్ తో కలిసి వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

English summary

Talasani Srinivas Yadav, Minister of State for Animal Husbandry, Fisheries and Dairy Development and Cinematography, said the government would make large-scale arrangements for the Ashada Bonalu celebrations, which will begin from the 30th of this month.