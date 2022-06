మైనర్ బాలికి కేసులో దోషులను రక్షించే ప్రయత్నం.!కాంగ్రెస్ చూస్తూ ఊరుకోదు.!ఢిల్లీ నుండి రేవంత్ ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : జూబ్లీహిల్స్ అత్యాచారం ఘటనపై హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వాస్తవాలు బహిర్గతం చేస్తున్నట్టు నటిస్తూ అసలు నిందితులను రక్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సీవి ఆనంద్ మాటల్లో స్పష్టమైందన్నారు ఎంపీ, టీపీసీసీ అధ్యక్షులు, రేవంత్ రెడ్డి. నిందితులతో పాటు బాధితురాలు ప్రయాణించిన కారు కేసులో కీలకమైన ఆధారమని, మైనర్లు వాహనం నడుపునపుడు యజమానులకు పోలీసులు సమాచారం ఇవ్వాలని, యజమానులకు నోటీసులు ఇచ్చి విచారించాలన్నారు రేవంత్ రెడ్డి. వాహన యజమానులను ఎందుకు విచారించలేదు, ఆ వివరాలన్నింటినీ సి వి ఆనంద్ ఎందుకు వెల్లడించలేదో చెప్పాలని రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేసారు.

English summary

MP, TPCC president Revanth Reddy said it was clear in the words of CV Anand that the Hyderabad city police commissioner was trying to protect the real culprits by pretending to reveal the facts on the Jubilee Hills rape incident.