బీజేపీ అంటే బఫూన్ పార్టీ.!పాల్వాయి స్రవంతి నామినేషన్ పూర్తి.!గెలుపు తమదే అంటున్న రేవంత్.!

మునుగోడు/హైదరాబాద్ : మునుగోడు ఉప ఎన్నికలు నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి రాలేదని, మునుగోడు ఉప ఎన్నికలు ఒక వ్యక్తి అమ్ముడుపోతే వచ్చాయని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. బీజేపి అభ్యర్ధి ధన దాహంతో కాంగ్రెస్ ను తాకట్టు పెట్టి పార్టీని చంపేయాలని చూస్తున్నాడని, కన్న తల్లి లాంటి పార్టీకి ద్రోహం చేసి శత్రువు పంచన చేరాడని రేవంత్ మండిపడ్డారు. నల్లగొండ గడ్డకు పోరాటాలు చేసిన చరిత్ర ఉందని, బీజేపీ, టీఆరెస్ నాయకులు ముఠాలతో, మూటలతో ఓట్లు కొల్లగొట్టాలనుకుంటున్నారని ధ్వజమెత్తారు. మునుగోడులో పాల్వాయి స్రవంతి నామినేషన్ దాఖలుకు బంగారిగడ్డ నుంచి చండూరు వరకు రేవంత్ రెడ్డి భారీ ర్యాలీగా చేరుకున్నారు.

English summary

TPCC president Revanth Reddy said that the previous by-elections did not lead to the development of the constituency and the previous by-elections were held only if one person sold out.