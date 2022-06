Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలాగైనా స‌రే ఈసారి పాగా వేయాల‌నే కృత‌నిశ్చ‌యంతో ఉన్న భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ ఢిల్లీ పెద్ద‌లు అందుకు త‌గ్గ వ్యూహాల‌కు ప‌దును పెడుతున్నారు. ఇప్ప‌టికే రాష్ట్రంలో ప‌లు కార్య‌క్ర‌మాలు నిర్వ‌హిస్తూ టీఆర్ఎస్‌తో త‌ల‌ప‌డేది బీజేపీనే అనే భావ‌న‌ను ప్ర‌జ‌ల్లో తీసుకురాగ‌లిగారు. ఎన్నిక‌లు ఎప్పుడు జ‌రిగినా టీఆర్ఎస్ వ‌ర్సెస్ బీజేపీనే ఉండాల‌నేది ఆ పార్టీనేత‌ల వ్యూహం.

English summary

The BJP's idea is to block the party financially to keep the TRS in power in the coming elections