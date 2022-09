అంబేడ్కర్ పేరు సరే.!అదే సచివాలయానికి దళితుడిని సీఎంగా పంపించ గలరా?కేసీఆర్ ను నిలదీసిన పొన్నాల.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు కు ఈ మధ్య దళితులపైన ఎక్కడలేని ప్రేమ, గౌరవం ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయని, హఠాత్తుగా కొత్త పార్లమెంట్ భవనానికి రాజ్యాంగ నిర్మాత డా. బి.ఆర్ అంబేడ్కర్ పేరు పెట్టాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేయడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ సినియర్ నేత, మాజీ మంత్రి పొన్నాల లక్ష్మయ్య ధ్వజమెత్తారు. హఠాత్తుగా కొత్త సచివాలయానికి అంబేడ్కర్ పేరు పెడతామని ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారని, ఇవన్నీ తెలంగాణ ప్రజలను మభ్యపెట్టడంతో పాటు, రాబోయే ఎన్నికలలో దళిత ఓట్లను ఆకర్షించడానికేనన్న విషయం విజ్ఞులైన తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియంది కాదని పొన్నాల స్పష్టం చేసారు.

English summary

Ponnala clarified that the government has suddenly given orders to name the new secretariat after Ambedkar, and all this is to deceive the people of Telangana and to attract Dalit votes in the upcoming elections.