సీఎం కేసీఆర్ పై చినజీయర్ ఆసక్తి కర వ్యాఖ్యలు : ప్రతిపక్షం- విపక్షం రాజకీయాల్లోనే..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విభేదాలు తలెత్తాయంటూ వస్తున్న వార్తల పైన చినజీయర్‌ స్వామి స్పందించారు. ఆసక్తి కర వ్యాఖ్యలు చేసారు. ముచ్చింతల్‌లో శ్రీరామానుజాచార్యుల సహస్రాబ్ది సమారోహ ఘనంగా ముగియటంతో రేపు శాంతి కళ్యాణం నిర్వహించనున్నట్టు వెల్లడించారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్రారంభించి రాత్రి 8 గంటల తర్వాత శాంతి కళ్యాణాన్ని పూర్తిచేయనున్నట్టు తెలిపారు.. రామానుజ చార్యుల సోపాన మార్గంలో కళ్యాణము నిర్వహిస్తామని.. 108 కళ్యాణాలు ఒకే చోట జరిగిన చరిత్ర లేదన్నారు. అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

English summary

China Jeeyar swamy calrified that no conflicts with CM KCR, They also invited CM for Santhi Kalyanam which to be held on satruday.