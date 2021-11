సీఎం గర్జనలు గల్లీకే కానీ ఢిల్లీకి కాదా.?అమిత్ షాను చూడగానే యూటర్న్.!కేసీఆర్ పై సీఎల్పీ నేత ఫైర్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగిన రైతాంగ ఉద్యమంలో అమరులైన రైతులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం అందిస్తామని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రవేఖర్ రావు చేసిన ప్రకటనను స్వాగతిస్తున్నట్టు సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. ఢిల్లీలో అమరులైన రైతులకు ఇచ్చినట్లే తెలంగాణ సాధనలో అమరులైన కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని భట్టి విక్రమార్క డిమండ్ చేసారు. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పడి ఏడున్నర ఏళ్ళు అవుతున్నా ఆ కుటుంబాలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు న్యాయం చేయలేదని భట్టి ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.

Bhatti Vikramarka demanded that justice be done to the families who were martyred in the Telangana practice as given to the martyred farmers in Delhi. Seven-and-a-half years after the formation of a separate state of Telangana, Bhatti lamented that Chief Minister Chandrasekhar Rao had not done justice to those families.