శ్మశానాల్లోనూ అడ్డగోలు దోపిడీ... డబుల్,ట్రిపుల్ ఛార్జీలు... రంగంలోకి జీహెచ్ఎంసీ,కీలక ఆదేశాలు...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా వేళ హైదరాబాద్‌లోని కొన్ని శ్మశాన వాటికల్లో అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నట్లు జీహెచ్ఎంసీ దృష్టికి వచ్చింది. దీంతో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఈ మేరకు చర్యలు చేపట్టారు. నగరంలోని అన్ని శ్మశానాల్లో ఒకే విధమైన ఛార్జీలు వసూలు చేయాలని ఆదేశించారు. దీనికి సంబంధించి ధరల పట్టికను సూచించేలా శ్మశానాల వద్ద ఫ్లెక్సీలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. సాధారణ మృతుల అంత్యక్రియలకు రూ.6వేలు,కోవిడ్ మృతుల అంత్యక్రియలకు రూ.8వేలు వసూలు చేయాలని అందులో సూచించారు. జీహెచ్ఎంసీ నిబంధనలు ఉల్లంఘించేవారిపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు.

English summary

Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) officials finally issued instructions to graveyards about collecting only the stipulated “user charges” from families for performing the last rites of their dead, whether the cause of death is Covid-19 or otherwise.