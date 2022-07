అదిష్టానం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.!కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ వ్యవహారంపై రేవంత్ రెడ్డి కామెంట్.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల, అధిక వర్షాలు వరదలుగా మారిందని, ప్రకృతి వైపరీత్యం బీభత్సం సృష్టించిందని, ఈ పరిస్థితిని అంచనా వేయడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలం చెందిందని టీపిసిసి అద్యక్షుడు, ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ప్రకృతి వైపరిత్యాలు సంభవించినప్పుడు జరిగిన నష్టంపై సమగ్ర నివేదికలు తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు రేవంత్ రెడ్డి. కానీ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు రాజకీయ కారణాలతో, స్వార్ధం కోసం ప్రజా సమస్యలు గాలికి వదిలేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు.

English summary

PCC Chief Revant Reddy said that the issue of MLA Komati Reddy Raj Gopal Reddy will be discussed within the party. Revanth said that the high command will take a key decision on this matter.