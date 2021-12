మానవహక్కుల దినం.!స్వేఛ్యను హరించే అధికారం ఎవ్వరికీ లేదు.!అది ఎదుటివారికి ఇబ్బంది కలిగిస్తే తప్ప.!

Telangana

హైదరాబాద్: భూమ్మీద పడిన ప్రతి జీవికి అది జీవనాన్ని గడిపే క్రమంలో కొన్ని హక్కులు, స్వేఛ్చ, స్వతంత్ర్యత సంతరించుకున్నట్టే, పరిమితులు కూడా ఉంటాయి. అవి వాటి పుట్టుకతోనే ఆ హక్కు సంతరించుకుంటుంది. ప్రాచీన కాలంలో ఈ స్వేఛ్చ కోసమే అనేక యుద్దాలు, పోరాటాలు, ఆంక్షలు, సరిహద్దులు రూపుదిద్దుకున్నట్టు చరిత్ర చెప్తోంది. ఇక ఆధునికి కాలంలో రాజ్యంగంలోని ప్రాథమిక సూత్రాలకు లోబడి ఈ స్వేఛ్చను అనుభవించాల్సిన పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. మానవ జీవితంలో స్వేఛ్చ అనేది ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుందో దాని పరిమితులు కూడా అంతే పటిష్టంగా పరిణమించాయి.

English summary

Every living thing on earth has certain rights, liberties and freedoms in order for it to live, but it also has limitations.