అమానుషం: ఓ వ్యక్తిని చితకబాది బూటు కాలితో తన్నిన ఎస్ఐ, కుప్పకూలాడు(వీడియో)

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటూ ప్రజలకు దగ్గరవుదామని ప్రయత్నిస్తుంటే.. కింది స్థాయి అధికారులు మాత్రం అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రజల్లో భయాందోళనకు కారణమవుతున్నారు. తాజాగా, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో ఓ వ్యక్తిని ఎస్ఐ బూటుకాలుతో తన్నుతూ అమానుషంగా వ్యవహరించాడు.

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో కర్నూలుకు చెందిన లక్ష్మణ్ అనే వ్యక్తిని ఎస్‌ఐ చితకబాదాడు. అతని ముఖంపై బూటు కాలితో తన్నాడు రాజోలి ఎస్ఐ లెనిన్ బాబు. దీన్ని మొబైల్ ఫోన్‌లో రికార్డు చేసిన స్థానికులు సోషల్ మీడియాలో అప్‌లోడ్ చేశారు. దీంతో ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతుంది.

వివరాల్లోకి వెళితే.. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా రాజోలి మండల కేంద్రం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని సరిహద్దుల్లో ఉన్న ఓ వైన్‌షాప్‌క్‌కి మందు మందుబాబులు భారీగా తరలివస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్న పోలీసులకు మద్యం సేవిస్తూ కనిపించాడు లక్ష్మణ్‌.

బ్రీత్ అనలైజర్ టెస్ట్‌ చేస్తున్న సమయంలో లక్ష్మణ్ అనే యువకుడు ఎస్‌ఐతో గొడవ పడ్డాడు. అంతేగాక, వెహికల్‌పై రాళ్లతో దాడిచేసినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఊగిపోయిన డ్యూటీ ఎస్‌ఐ రెచ్చిపోయాడు. లక్ష్మణ్‌ను చితకబాదడంతో పాటు బూటు కాలితో ముఖంపై తన్నడంతో అక్కడిక్కడే కుప్పకూలాడు. దీంతో అతన్ని వదిలేసిన పోలీసులు మరొకరిని చావబాదారు. ప్రస్తుతం బాధితుడి పరిస్థితి గురించిన ఆరోగ్యపరిస్థితి గురించి తెలియాల్సి ఉంది.

Warning: #Telangana

Complaint has been filed with the Human right commission to probe into alleged torture by Sub inspector Lenin.



Complaint Laxman & friends were in a farm at Rajoli Village in Jogulamba Gadwal, when SI Lenin & squad allegedly beat them up for eating at farm. pic.twitter.com/IsSG4utueg