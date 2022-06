కేంద్రాన్ని తిడుతూనే ఢిల్లీలో కేంద్రమంత్రులతో మంత్రి కేటీఆర్ భేటీ.. ఇదో రాజకీయ వ్యూహం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ వ్యూహాత్మకంగా రాజకీయాలు చేస్తున్నారా? ఒకపక్క కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తిడుతూనే మరోపక్క కేంద్ర మంత్రులతో భేటీ అవుతున్నారా? తమకు కేంద్రం పట్ల ఎటువంటి భేషజాలు లేవని, కేంద్రం కావాలనే తెలంగాణ రాష్ట్రంపై చిన్నచూపు చూస్తోందని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

Minister KTR, who has been targeting center and meeting Union ministers in Delhi for funds, is now attracting the attention of the people of Telangana. political strategists says this is the political strategy of minister KTR