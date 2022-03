మహబూబాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ ఫ్లెక్సీకి పాలాభిషేకం... ఎందుకో తెలుసా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సాధారణంగా సినీ తారల చిత్రపటాలకు, రాజకీయ నాయకుల ఫోటోలకు అభిమానులు పాలాభిషేకాలు చేస్తుంటారు. కానీ దీనికి భిన్నంగా ఓ జిల్లా కలెక్టర్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసిన ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. అసలు ఇంతకీ మహబూబాబాద్ జిల్లాలో కలెక్టర్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసిందెవరు? దీనికి కారణం ఏంటి అంటే..

English summary

District Collector Shashanka reopened a government school in Sriram Nagar Deepti Colony in Mahabubabad town which was closed for three years due to shortage of students. With this, students and parents anointed.