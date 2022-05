ఖతం..గుడ్ బై..గయా.!అనే పదాలు లేవ్.!పరిణతి చెందిన రాహుల్ ప్రసంగం.!జోష్ లో టీపిసీసీ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఏఐసిసి మాజీ అద్యక్షుడు, ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ రెండు రోజుల తెలంగాణ పర్యటన కాంగ్రెస్ నేతలు ఊహించినదానికంటే ఎక్కువగా విజయవంతం అయినట్టు తెలుస్తోంది. రాహుల్ గాంధీ పర్యటనలో నేతల మధ్య నెలకొన్న సఖ్యత, కాంగ్రెస్ అగ్ర నేతలందరూ విభేదాలను పక్కన పెట్టి రాహుల్ పర్యటనను విజయవంతం చేసే ప్రక్రియలో చూపిన ఏకాగ్రత కాంగ్రెస్ శ్రేణులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసినట్టు చర్చ జరుగుతోంది. అన్నిటికి మించి గతంలో కన్నా భిన్నంగా రాహుల్ గాంధీ ప్రసంగం, బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉన్నట్టు పార్టీలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

Former AICC president and MP Rahul Gandhi's two-day visit to Telangana seems to have been more successful than Congress leaders had hoped.