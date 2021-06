తెలంగాణ కల సాకారానికి ఏడేళ్లు.!ప్రజలకు ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మంత్రి సత్యవతి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్రం అవతరించి ఏడేళ్లు పూర్తిచేసుకుని ఎనిమిదో వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్న ఈ పర్వదినాన రాష్ట్ర ప్రజలకు రాష్ట్ర గిరిజన, స్త్రీ -శిశు సంక్షేమ శాఖల మంత్రి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల నినాదంతో, స్వరాష్ట్ర సాధనే ఏకైక లక్ష్యంతో, ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టి కొట్లాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బంగారు తెలంగాణగా మార్చడంలో మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు ఈ ఏడేండ్లు చేసిన అవిరామ కృషి, అలుపులేని దీక్ష, అనుక్షణం జరిపిన మేథోమథన ఫలితం నేడు మన కళ్లముందు ప్రత్యక్షంగా కనపడుతోందని సత్యవతి రాథోడ్ తెలిపారు.

English summary

Seven years after the formation of the state of Telangana, the eighth spring is entering this festivalState Minister for Tribal and Women and Child Welfare Mrs. Satyavathi Rathode wished the people of the state on the occasion of Telangana State Emergence Day.