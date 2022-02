తెలంగాణపై మోడీ కీలక వ్యాఖ్యలు: ప్రధానివా..గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రివా: రేవంత్ రెడ్డి ఫైర్

Telangana

న్యూఢిల్లీ: రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై లోక్‌సభలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ చేసిన ప్రసంగం రాజకీయంగా దుమారం రేపుతోంది. తెలంగాణ గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు కలకలం రేపుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ కామెంట్స్‌ను తప్పు పట్టింది. మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై నిరసన ప్రదర్శనలను నిర్వహించే దిశగా నిర్ణయాలను తీసుకుంటోంది. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోనూ దీనిపై అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేయాలని భావిస్తోంది.

He should understand that Congress created Telangana not to win polls...Today he sounded more like Gujarat CM than PM, such remarks don't suit a PM: Telangana Congress chief Revanth Reddy