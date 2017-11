Telangana

Srinivas G

Posted By: Srinivas G

Subscribe to Oneindia Telugu

Big Shock To Revanth Reddy రేవంత్‌కు బిగ్ షాక్ | Oneindia Telugu

English summary

Telangana Telugu Desam Party leader Mothkupalli Narsimhulu lashed out at Revanth Reddy and praised AP CM Nara Chandrababu Naidu.