మిస్టర్ సంజయ్..ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకో -జగన్ తో చెప్పింది నిజం : ప్రతిపక్షం పాత్ర ఇస్తే పోషిస్తాం- కేసీఆర్..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

బీజేపీ నేతలు...కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తన విమర్శలు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ను హెచ్చరించారు. మిస్టర్ సంజయ్..ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకో అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తన ఫాం హౌస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడని..ఫాం హౌస్ లో కాలు పెడితే ఆరు ముక్కలవుతావని హెచ్చరించారు. అది ఫాం హౌస్ కాదని..ఫార్మ్ హౌస్ అని చెప్పుకొచ్చారు.

జగన్ తో జరిగిన చర్చల సమయంలో పెద్ద మనిషిగా రాయలసీమకు నీరు ఇవ్వాలని చెప్పిన మాట నిజమన్నారు. అధికారంలో శాశ్వతం కాదని.. ప్రజలు ప్రతిపక్షం పాత్ర ఇస్తే అదే పోషిస్తామని చెప్పారు. అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో ఒడ్లు కొనాలని ధర్నా చేయబోతున్నామని ప్రకటించారు.

English summary

CM KCR had once again warned Telangana BJP Chief Bandi Sanjay that to be careful before he talks. He reiterated that Jagan govt can use the Godavari water.