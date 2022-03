ఓరుగల్లులో జాతీయ సంస్కృతి మహోత్సవాలు నేటి నుండే.. ముఖ్య అతిథులుగా వస్తుంది వీరే!!

Telangana

నేటి నుండి రెండు రోజుల పాటు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాలను పురస్కరించుకుని దేశ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటిన కేంద్రం నిర్వహిస్తున్న జాతీయ సంస్కృతి మహోత్సవాలు హనుమకొండలోని ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల మైదానంలో జరగనున్నాయి. అంతర్జాతీయ, జాతీయ, స్థానిక కళాకారుల ప్రదర్శనలకు ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల ప్రాంగణం ముస్తాబైంది. కేంద్ర సాంస్కృతిక పర్యాటక శాఖ నిర్వహణలో 29,30 తేదీల్లో రెండు రోజుల పాటు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు.

The National Cultural Festival in Orugallu will start from today. The Governor Tamili Sai will inaugurate the Culture Festival today. Union Minister Kishan Reddy will be the chief guest tomorrow.