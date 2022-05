దేశ ప్రధాని అధాని.!నరేంద్ర మోదీ కాదు.!వరంగల్ సభలో కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు.!

Telangana

వరంగల్/హైదరాబాద్ : కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక, ఉద్యోగ వ్యతిరేక విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ వరంగల్ లో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత, దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పై ధ్వజమెత్తారు. మోదీ మిత్రుడు కాబట్టి ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త అదానికి ఏడు ఎయిర్ పోర్టులు అమ్మారని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను తెగనమ్మేసి, ఉద్యోగులను బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆగమాగం చేస్తుందని ఘాటు ఆరోపణలు చేసారు. బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్న సంస్థలను అమ్మడం, అసంఘటిత రంగంలో ఉన్న కార్మికుల హక్కులను హరించే విధంగా చట్టాలు చేస్తోందని కవిత విమర్శించారు.

MLC Kalwakuntla Kavita at a public meeting in Warangal against the anti - labor and anti - employment policies of the central government will raise the flag against Prime Minister Narendra Modi.