BJP: ఉప ఎన్నికలో ఓడినా.. తెలంగాణలో బీజేపీ బలం పెరుగుతుందా..!

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

రాష్ట్రంలో బీజేపీ బలం పెరుగుతుందని పలువురు రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 2018 నుంచి ఇప్పటి వరకు కాషాయ దళం తమ బలాన్ని పెంచుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో దాదాపు 100కు పైగా సీట్లలో పోటీ చేసిన భారతీయ జనతా పార్టీ.. కేవలం ఒక్క సీటు మాత్రమే గెలిచింది. గోషామహల్ నుంచి రాజా సింగ్ ఒక్కడే గెలిచాడు. కానీ 2019లో జరిగిన లోక్ సభ ఎన్నికల్లో నాలుగు స్థానాల్లో విజయం సాధించింది బీజేపీ. సికింద్రాబాద్ నుంచి కిషన్ రెడ్డి, కరీంనగర్ నుంచి బండి సంజయ్, నిజామాబాద్ నుంచి ధర్మపురి అర్వింద్, ఆదిలాబాద్ నుంచి సోయం బాపు రావు గెలుపొందారు.

English summary

Political analysts say that the strength of BJP will increase in Telangana. He said that even though the BJP had lost in the previous year, it had increased its vote share significantly.