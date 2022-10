KTRపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్!

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణలో ఉప ఎన్నికలేవీ లేవనుకుంటున్న తరుణంలో మునుగోడు రూపంలో మరో ఉప ఎన్నిక ముంచుకొచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గత ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పార్టీకి, ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి కమలం తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. ఆ పార్టీ తరఫున టికెట్ సంపాదించి బరిలో నిలిచారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పాల్వాయి స్రవంతి, అధికార తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తరఫున కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి అతనికి ప్రత్యర్థులుగా నిలిచారు.

English summary

At a time when there is no by-election in Telangana, another by-election in the form of the previous one has come up.