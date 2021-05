ధాన్యం కొనుగోలులో టీ సర్కార్ ఘోర విఫలం.!తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగిన వైయస్సార్ షర్మళ పార్టీ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ధాన్యం కొనుగోలులో తెలంగాణ సర్కార్ పూర్తిగా విఫలమైందని వైఎస్.షర్మిల ముఖ్య అనుచరురాలు ఇందిరాశోభన్ ఆరోపించారు. ఆరుగాలం శ్రమించి పండించిన పంటను అమ్ముకోలేక అన్నదాతలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారన్నారని, ఓ వైపు అకాల వర్షాలతో ధాన్యం తడిసి ముద్దవుతుంటే, మరోవైపు కాంటా వేయడం లేటవుతుండటంతో, చాలా చోట్ల ధాన్యం మొలకలెత్తుతున్నాయన్నారు ఇందిర. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి తోడు ప్రకృతి కన్నెర చేస్తుండటంతో రైతన్నలు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారని ఇందిరాశోభన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం బాద్యత వహిస్తుందా అని సూటిగా ప్రశ్నించారు ఇందిర.

English summary

Indira Shobhan, a key supporter of YS Sharmila, alleged that the Telangana government had completely failed in purchasing grain. She said that the foodgrains were in dire straits as they could not sell their hard-earned produce.