TS Cabinet: రైతులకు గుడ్ న్యూస్-అనాథ పిల్లలు,మెడికల్ కాలేజీలు,సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రులపై కీలక నిర్ణయాలు

oi-Srinivas Mittapalli

ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధ్యక్షతన హైదరాబాద్‌లోని ప్రగతి భవన్‌లో జరుగుతున్న కేబినెట్ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. కరోనా పరిస్థితులు,కరోనా కారణంగా అనాథలైన పిల్లలు,మెడికల్ కాలేజీలు,వ్యాక్సినేషన్,దళిత బంధు,చేనేత భీమా తదితర అంశాలపై సమావేశంలో చర్చిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకూ బయటకు వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం రైతు రుణమాఫీపై కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది.

అలాగే రాష్ట్రంలోని అనాథ పిల్లలు,అనాథ శరణాలయాల సమస్యల పరిష్కారం దిశగా,కొత్తగా మంజూరైన మెడికల్ కాలేజీలు,సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రుల సత్వర నిర్మాణం దిశగా చర్యలపై చర్చించారు.

English summary

Telangana cabinet took several key decisions at a Cabinet meeting chaired by KCR at Pragati Bhavan in Hyderabad. Corona conditions,orphan children issues, medical colleges, vaccination, Dalit Bandhu, handloom insurance etc. are discussed at the meeting.