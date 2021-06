Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధ్యక్షతన బుధవారం(జూన్ 7) రాష్ట్ర మంత్రివర్గం భేటీ కానుంది. లాక్‌డౌన్ ఎత్తివేత లేదా పొడగింపు,ఉద్యోగులకు పీర్సీ అమలుపై కేబినెట్‌ భేటీలో ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు. పీఆర్సీ బకాయిల చెల్లింపు,రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థితి గతులు,ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం ఫలితాలు,కల్తీ విత్తనాలకు అడ్డుకట్ట తదితర అంశాలు కూడా చర్చకు రానున్నాయి. తాజా కేబినెట్ భేటీలో తీసుకోబోయే నిర్ణయాలకు సంబంధించి.. ఆ వెంటనే ప్రభుత్వ జీవోలు జారీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ప్రగతి భవన్‌లో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఈ కేబినెట్ భేటీ జరగనుంది.

English summary

Telangana Chief Minister KCR will preside over the state cabinet meeting on Wednesday (June 7). The lifting or extension of the lockdown and the implementation of PRC for employees will be the main topics of discussion at the Cabinet meeting. Discussions will also focus on the state's financial situation, the results of the Intermediate Second Year, and the prevention of adulterated seeds.