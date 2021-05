ఆ మహిళకు సాయం చేయాలంటూ డీకే శివకుమార్ ట్వీట్: కేటీఆర్ రెస్పాన్స్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మాండ్యాకు చెందిన మహిళ కుటుంబానికి సాయమందించాలని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్, మంత్రి కేటీఆర్‌కు కర్ణాటక కాంగ్రెస్ నేత డీకే శివకుమార్ ట్విట్టర్ వేదికగా విజ్ఞప్తి చేశారు. మాండ్యాకు చెందిన శశికళ అనే మహిళ భర్త హైదరాబాద్‌లోని ఓ ఆస్పత్రిలో మృతి చెందారని, ఆస్పత్రి యాజమాన్యం రూ. 7.5 లక్షల బిల్లు వేసినట్లు డీకే శివకుమార్.. కేసీఆర్, కేటీఆర్‌ల దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.

Shivakumar Garu, Will take care immediately if you can pass on her contact information



@KTRoffice get in touch with hospital immediately https://t.co/33ApR5AhCK