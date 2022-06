అగ్నిపథ్ పథకమే బోగస్; మోడీ.. పాలన చేతకాకుంటే దిగిపో: మంత్రి ఎర్రబెల్లి ధ్వజం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అగ్ని పథ్ ఆందోళనల నేపధ్యంలో రాష్ట్ర పంచాయ‌తీరాజ్‌ శాఖా మంత్రి ఎర్ర‌బెల్లి ద‌యాక‌ర్ రావు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అగ్ని పథ్ పై దేశం అట్టుడికింది.. ఇంకా ఆ మంటలు ఆరనే లేదు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. కాశ్మీరు నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఆందోళనలు జరుగుతున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తోందని మండిపడ్డారు. దేశభక్తిని, దేశ భద్రతను మీరు తాకట్టు పెట్టారు అంటూ కేంద్రం తీరుపై ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Errabelli said the Agneepath scheme was bogus and would be turned soldiers who sacrificed their lives for the country's defense into contract labor. Minister Errabelli will raise the flag saying if Modi is not able to rule, step down.