దూకుడు పెంచనున్న కాంగ్రెస్.!శిక్షణా తరగతులతో వ్యూహాలకు పదునుపెట్టనున్న టీపీసిసి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : నీళ్లు.. నిధులు.. నియామకాలు లక్ష్యంతో సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని అంశాల్లో వెనకబడిపోవడమే కాకుండా అనేక వర్గాల ప్రజలకు తీరని అన్యాయం జరుగుతోందని కాంగ్రెస్ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది. తెలంగాణ సాధించుకుని ఏడేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్నప్పటికి సామాజిక న్యాయం దిశగా అడుగులు వేయలేకపోయామనే అభిప్రాయాన్ని టీపిసిసి వ్యక్తం చేస్తోంది. తెలంగాణ సమాజం అభ్యున్నతి దిశగా అడుగులు వేయాలన్నా, నీళ్లు నిధులు నియామకాల్లో సమన్యాయం జరగాలన్నా మరో ఉద్యమం తప్పదని, అందుకు తగ్గట్టుగా కార్యాచరణ ఉండాలని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వ్యూహరచన చేస్తోంది.

English summary

The Telangana Congress is strategizing that there should be another movement to take steps towards the betterment of the Telangana community and to reconcile the appointments, water and funds to act accordingly.