ఉగాది లాంటి జీవితాన్ని సమాధి చేసుకున్నాడు.!ఈటలపై టీఆర్ఎస్ నేతల ఫైర్.!

హైదరాబాద్ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు ఏడేళ్ల పాలన పై విపక్ష నేతలు అవగాహన లేమితో మాట్లాడుతున్నారని, ఏడేళ్లుగా దేశంలో ఎక్కడా లేని విదంగా తెలంగాణలో సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతున్నాయని రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షుడు పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, చీఫ్ విప్ బోడకుంటి వెంకటేశ్వర్లు స్పష్టం చేసారు. తెలంగాణలో జరిగిన ప్రతి ఎన్నికల్లో గులాబీ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధిని చూపించి ఓట్లు అడిగి అద్భుతమైన విజయాలు సొంతం చేసుకున్నామని వారు తెలిపారు.

English summary

Opposition leaders have spoken out against Chief Minister Chandrasekhar Rao's seven-year rule.TRS leaders have made it clear that welfare schemes are being implemented in Telangana like nowhere else in the country for seven years.